ذي قار.. الصحة توافق على 3 مشاريع مهمة في المحافظة

2022/02/20 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، اليوم الأحد، استحصاله موافقة وزارة الصحة على ثلاثة مشاريع مهمة خاصة بتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.وقال الغزي خلال زيارته مكتب وزير الصحة الدكتور هاني العقابي، بحسب بيان مكتبه الاعلامي تلقته وكالة ايرث نيوز إن “وزارة الصحة وافقت على إنشاء مشروع مستشفى كرمة بني سعيد […]

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الصحة توافق على 3 مشاريع مهمة في المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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