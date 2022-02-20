2022/02/20 | 16:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تخاطب أمانة مجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة مزدوجي الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/20 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تخاطب أمانة مجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة مزدوجي الرواتب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تخاطب أمانة مجلس الوزراء لإطفاء الديون المترتبة بذمة مزدوجي الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).