الهند تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا والسويد تقلص عدد موظفي سفارتها

2022/02/20 | 16:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت سفارة الهند في أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة البلاد مؤقتا بسبب عدم وضوح الأوضاع الأمنية وتطورات الأوضاع.وقالت السفارة الهندية في كييف في بيان، اليوم الأحد: “نظرا للوضع الحالي غير الواضح في أوكرانيا، ندعو المواطنين الهنود، وخاصة الطلاب الذين لا تكون إقامتهم ضرورية، في المغادرة مؤقتا.كما يُنصح المواطنون الهنود بتجنب السفر غير […]

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