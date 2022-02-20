الإطار: السياسيون الكرد تمردوا على القضاء

2022/02/20 | 16:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد الإطار التنسيقي، الأحد، أن موقف الكرد من قرار المحكمة الاتحادية بشان النفط والغاز سلبي ويمثل تمردا على الدستور والقانون العراقي.وقال عضو الإطار عارف عبد الجليل لوكالة /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي رغم الاعتراضات والأدلة التي قدمها على نتائج الانتخابات وجلسة مجلس النواب الأولى، لكن قبل صدور القرارات من المحكمة الاتحادية أعلن عن […]

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