شاهد بالفيديو.. تزوج من الثانية فقتلته الأولى | امرأة في بابل تقتل زوجها خنقاً بعد أن تزوج عليها | الشرقية



شاهد بالفيديو.. تزوج من الثانية فقتلته الأولى | امرأة في بابل تقتل زوجها خنقاً بعد أن تزوج عليها | الشرقية
2022/02/20 | 16:55 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: yG48lASA0ZQ

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