إدارة بايدن تتحرك بهدوء لإغلاق معتقل جوانتانامو

2022/02/20 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدوء للتمهيد لإطلاق سراح سجناء من معتقل جوانتانامو في خطوة تجعله قريبا من الإغلاق التام.وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مجلس مراجعة يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وجد أن أكثر من نصف المحتجزين، البالغ عددهم 39 معتقلًا، يقبعون دون تهمة في القاعدة الأمريكية في كوبا، ويمكن إطلاق سراحهم […]

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