أنقرة تتحدث عن ’توافق’ مع بغداد وأربيل للخلاص من ’العناصر الإرهابية’

2022/02/20 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إنه بحث مع مسؤولي الحكومة العراقية واقليم كردستان، مكافحة تنظيم "بي كا كا"، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، ولفت إلى أن ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت.

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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، الذي انطلق الجمعة ويختتم أعماله الأحد.

وأشار أكار إلى تمركز عناصر "بي كا كا" شمالي العراق وسوريا، ومحاولات التنظيم إقامة ممر شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية.

وتطرق أكار إلى لقاءاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأكد أكار أن تركيا تحترم حدود واستقلال وسيادة كافة جيرانها، كما أنها في الوقت ذاته تحرص على حماية أمنها، وستواصل كفاحها حتى القضاء على آخر إرهابي.

ولفت أن قيام تركيا بعمليات ضد الإرهاب في المنطقة (شمالي العراق) لا يعني عدم احترام جيرانها، بل مساعدتهم على التخلص من العناصر الإرهابية المتمركزة هناك.

وأشار أنه كان هناك توافق خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بشأن ضرورة تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية بأسرع وقت.

وأفاد بأنه أكد للجانب العراقي على أن تركيا تكافح الإرهاب منذ 40 عاما، و يتعين التخلص من آفة الإرهاب بأسرع وقت، وأنها ستواصل استهداف الإرهابيين أينما كانوا، في سبيل ذلك.

"الأناضول"

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