2022/02/20 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد،

انخفاضاً جديداً في الأسواق المحليَّة

بالعاصمة بغداد.

وسجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار:

سعر بيع الدولار 143.750 ديناراً لكل 100

دولار

سعر شراء الدولار 142.750

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض جديد.. الدولار يتراجع امام الدينار العراقي في اسواق بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض جديد.. الدولار يتراجع امام الدينار العراقي في اسواق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).