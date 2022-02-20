صادقون تصف التفاهمات السابقة بـ”الضعيفة والغامضة”

2022/02/20 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بينت كتلة صادقون النيابية، الاحد، أن التفاهمات السابقة بين الكتل السياسية كانت ضعيفة وغامضة وهي من أهم أسباب الانسداد السياسي الحاصل، موضحةً أن، المرحلة تحتاج إلى قيادة سليمة للانتقال من الانسداد إلى الانفراج.وقالت النائبة وعضو الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “هشاشة التوافقات والتفاهمات بين الكتل السياسية هي […]

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