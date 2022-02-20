الاتحادية تطيح بتاجري مخدرات وتضبط 1000 حبة في بغداد

2022/02/20 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة وترويج المخدرات وتضبط كمية من مادة الكرستال و1000 حبة مخدرة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال عمليات المتابعة والتحري ، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الرابع للواء ومفرزة من استخبارات وامن بغداد، من إلقاء القبض بكمين محكم على اثنين من المتهمين بتجارة وترويج المواد المخدرة في منطقة "الباب الشرقي" ببغداد".

واضافت ان "عملية إلقاء القبض تمت من خلال ورود معلومة استخبارية بوجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بالمواد المخدرة ضمن المنطقة ، وضبط بحوزتهما مادة كرستال 300 غم ، 1000 حبة مخدرة".واشارت القيادة الى انه "تم تسليمهما مع المواد المضبوطة إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

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