أولمبياد بكين 2022: باخ يعلن اختتام الألعاب الشتوية

2022/02/20 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ،اليوم الأحد، اختتام أولمبياد بكين الشتوي على الاستاد الوطني في العاصمة الذي احتضن حفل الختام.

وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

المصدر: AFP

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