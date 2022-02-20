بيتروفيتش يتسلم جميع مستحقاته المالية

2022/02/20 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تسلم المدرب السابق للمنتخب الوطني، الصربي زيليكو بيتروفيتش، كامل مستحقاته المالية من اتحاد الكرة.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب السابق لمنتخبنا الوطني زيليكو بتروفيتش، استلم كامل مستحقاته المالية التي بذمة اتحاد الكرة منذ خمسة ايام”.واوضح أن “بيتروفيتش رغم استلام المستحقات الا انه مازال متواجداً في العاصمة […]

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