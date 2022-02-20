"دعم الرياضة سبيل الخلاص من المخدرات".. رسالة جماهير القاسم لدرجال

2022/02/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطب جماهير نادي القاسم الرياضي، اليوم الاحد، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من على مدرجات الملعب موجهين اليه رسالة لدعم الرياضة لمحاربة المخدرات.

ورفع جماهير النادي لوحة كبيرة من اعلى المدرجات تحمل رسالة الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مستهلينها بعبارة سيدي الوزير.

وحملت اللوحة عبارة "دعمكم للرياضة السبيل للخلاص من المخدرات".

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