2022/02/20 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولار ينخفض مجدداً في العراق

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