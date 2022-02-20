نائبة الرئيس الأميركي: احتمال الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما

2022/02/20 | 17:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، في كلمة لها بمؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، أن احتمال اندلاع الحرب في أوكرانيا لا يزال قائما.وقالت هاريس إن هناك “احتمالا حقيقيا لاندلاع حرب في أوروبا”، مضيفة أن “مسألة أوكرانيا جدية وتتطلب وضع حد لهذا النزاع”.وشددت على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلة: “دفاعنا عن كييف […]

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