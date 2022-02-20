القوة الجوية يؤكد صحوته بفوز مهم على نفط ميسان

2022/02/20 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد فريق القوة الجوية، صحوته بتغلبه على نفط ميسان بهدفين لهدف، اليوم الاحد.وتواجه الفريقان على ملعب ميسان ضمن لقاءات الحولة 22 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وتناوب على تسجيل ثنائية الصقور كل من حمادي احمد في الدقيقة السابعة وعلاء عباس في الدقيقة 83.أما هدف نفط ميسان الوحيد، حمل توقيع اللاعب عباس […]

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