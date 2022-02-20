بيل غيتس: خطر كورونا

2022/02/20 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الملياردير رجل العمال الأميركي الذي ساهم في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، بيل غيتس، عن اعتقاده بأن العالم سيشهد وباء آخر، "لكنه سيكون مختلفا هذه المرة".

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