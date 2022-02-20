الجوية يحقق فوزاً ثميناً على نفط ميسان

2022/02/20 | 18:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحقق فريق الجوية بكرة القدم، اليوم الاحد، فوزا ثمينا على نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 22 من ممتاز الكرة. وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن فريق الصقور حقق فوزا مستحقا على نفط ميسان بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب الاخير.وأضاف، أن "هدف الصقور الاول جاء عبر المهاجم المخضرم حمادي احمد في الدقيقة 7 من الشوط الاول"، فيما سجل هدف التعادل لنفط ميسان اللاعب عباس بديع في الدقيقة 57، ليضيف مهاجم المنتخب الوطني علاء عباس هدف الفوز للجوية في الدقيقة 83".وفي مباراة اخرى كسب فريق القاسم نقطة ثمينة من ضيفه الزوراء بعد نجاحه بالتعادل السلبي دون اهداف في المباراة التي أقيمت، اليوم الاحد، في ملعب الكفل، ضمن الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز".وبهذا التعادل رفع القاسم رصيده الى 25 نقطة في المركز الـ 12، بينما أصبح رصيد الزوراء 43 نقطة محتلا الترتيب الثالث".

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