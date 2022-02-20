2022/02/20 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية

التعاونية في العراق، الاحد، عن رفعه

دعوى قضائية ضد وزير الموارد المائية،

فيما دعا الفلاحين والمزارعين كافة ان

يكونوا يداً واحدة وصوتاً واحداً مع

اتحادهم العام.

وق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية يرفع دعوى قضائية ضد وزير الموارد المائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية يرفع دعوى قضائية ضد وزير الموارد المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).