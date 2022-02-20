الرئيس الأوكراني يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار”

2022/02/20 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأحد، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان “وقف إطلاق نار فوري” في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكتب زيلينسكي في تغريدة “نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري”.

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