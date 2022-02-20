دراسة جديدة: تزايد ازمات الصحة العقلية لدى الاطفال والمراهقين الامريكان

2022/02/20 | 18:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت دراسة جديدة اجرتها المراكز الامريكية لمكافحة الامراض عن تزايد ازمة الصحة العقلية والسلوك العدواني لدى الاطفال والمراهقين في الولايات المتحدة نتيجة عوامل التدهور الاقتصادي خلال فترة وباء فايروس كورونا .وذكرت وكالة شينخوا الصينية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ووفقًا لدراستين جديدتين نشرتهما مراكز السيطرة على الأمراض الامريكية والوقاية منها […]

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