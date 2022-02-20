البنك المركزي يستعرض ايجابيات تخفيض سعر الصرف.. ويحذرمن مخاطر تغييره مجددًا

2022/02/20 | 18:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

استعرض البنك المركزي اليوم الاحد السلبيات الممكنة والمخاطر من تكرار تغيير اسعار صرف الدولار باوقات قصيرة فيما استعرض ايجابيات رفع سعر صرف الدولار العام الماضي.

وصرّح مصدر مخوّل في البنك المركزي عبر بيان بأن “سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة”.

وقال المصدر إنّ “تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي”.

وأضاف “على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، وإنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية”.

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