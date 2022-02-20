بعد الانبار.. عاصمة ترابية تضرب كربلاء

2022/02/20 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

ضربت عاصفة ترابية، اليوم الاحد، محافظة كربلاء، بعد اجتاحت في فترة سابقة محافظة الانبار.

وقال متنبؤون جويون لوكالة (بغداد اليوم)، ان "العاصفة تتجه في هذه الاثناء الى محافظة بغداد".

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