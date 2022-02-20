البنك المركزي يصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار في العراق - عاجل

2022/02/20 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، بيانا بشأن سعر صرف الدولار في العراق.

وذكر اعلام البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف قدم شرحا وافيا عن مهام البنك المركزي وآليات بيع وشراء العملة الأجنبية والرقابة على القطاع المصرفي".

واضاف ان "مخيف عرض المبررات التي استدعت تعديل سعر صرف العملة الأجنبية والنتائج التي تم تحقيقها والتي ستتحقق في المديين المتوسط والبعيد"، مبينا أن "البنك المركزي تدارس قضية سعر الصرف من مختلف أوجهها وعلى مؤسسات المالية العامة أداء مهامها بشكل ناجز لتتحقق كافة أهداف القرار".

واشار البن المركزي الى ان "سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح المنتجين والمستثمرين المحليين ميزة تنافسية مهمة مع السلع المستوردة".

وافاد ان "تكرار تغيير سعر الصرف خلال أوقات قصيرة من دون دراسة من الجهات المعنية، يؤدي إلى ركود اقتصادي، ويربك عمل الأسواق المحلية، ويزيد من المضاربات على العملة الأجنبية، ويبدّد المكاسب التي حققها سعر الصرف الحالي".





وتابع: "على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية ذات الطابع غير المستقر، فليس هناك ارتباط بين هذا الارتفاع وبين أهداف تغيير سعر الصرف ونتائجه، وإنّ الارتفاع الحالي في أسعار النفط سيمكّن الحكومة العراقية من إعادة بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح، وبناء مصدات مالية كافية لمواجهة أية تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الدولية".

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