كيف يمكن تغيير سعر صرف الدولار قانونيا ؟

2022/02/20 | 18:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، عن الخيارات المتوفرة أمام الحكومة الحالية لتغيير سعر صرف الدولار بطريقة تتوافق مع مواد الدستور.وقال التميمي لوكالة /المعلومة /، إن “الحكومة الحالية أمامها خياران لتغيير سعر صرف الدولار، الأول يتمثل باقتراح محافظ البنك المركزي تغيير سعر الصرف على أن يعرض ذلك على البرلمان حتى يمنحه […]

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