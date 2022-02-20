مستغلاً معاناة الفقراء.. إجرام بابل: القبض على محتال بالتسول الألكتروني

2022/02/20 | 18:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، القاء القبض على محتال يستحصل مبالغ مالية من المواطنين بنشر صور لعوائل محتاجة.وذكر بيان لإعلام القيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز شعبة مكافحة إجرام المسيب التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل، بالتنسيق مع السلطة القضائية، تمكنت من خلال كمين محكم من إلقاء القبض على شخص يقوم […]

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إجرام بابل: القبض على محتال بالتسول الألكتروني أولاً على ايرث نيوز.

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