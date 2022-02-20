أميركا والإمارات.. استثمارات بمليارات الدولارات لتقليل الانبعاثات

2022/02/20 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي، الأحد، أن الولايات المتحدة والإمارات، تسعيان لاستثمار أربعة مليارات دولار إضافية عالميا في مبادرة انطلقت العام الماضي لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.

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