2022/02/20 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعرب النائب مشعان الجبوري، اليوم الأحد، عن رفضه خفض سعر صرف الدولار، فيما حذر من انخفاض أسعار النفط.‏وقال النائب في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “خفض سعر صرف الدولار سيكلف الميزانية 10 مليار دولار اضافية سنويا واذا انخفض سعر النفط الى 60$ ستعجز عن دفع الرواتب ولن تتمكن …

ظهرت المقالة الجبوري يرفض خفض الدولار ويحذر من إنخفاض النفط أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يرفض خفض الدولار ويحذر من إنخفاض النفط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يرفض خفض الدولار ويحذر من إنخفاض النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).