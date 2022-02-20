8 علامات مبكرة لنوبة قلبية

2022/02/20 | 18:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يذهب الكثيرون حول العالم ضحية النوبة القلبية سنويا، ما يتطلب المعرفة بالأعراض المبكرة لتلك الحالة القاتلة، كون التشخيص المبكر يمكن أن ينقذ الأرواح.يقول الدكتور بهارات كوكريتي، استشاري أمراض القلب في مستشفى باراس، في مدينة جوروغرام الهندية: “في حالة النوبة القلبية، يحدث نقص في إمداد الدم إلى عضلة القلب”.ويضيف أنه بمجرد حدوث […]

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