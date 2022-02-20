اسبانيول يقدم خدمة لريال مدريد بتعادله مع اشبيلية

2022/02/20 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم فريق اسبانيول خدمة إلى ريال مدريد، بتعادله أمام اشبيلية بهدف لمثله.وتواجه الفريقان على ملعب ار سي دي إي لحساب الجولة 25 من الدوري الاسباني.وسجل اشبيلية اولاً عن طريق رفائيل فيسنتي في الدقيقة 36، بينما عدل اسبانيول النتيجة عن طريق سيرجي داردير في الدقيقة 50.وبهذا التعادل بلغ اشبيلية النقطة 51 […]

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