وزارة التخطيط: نحو ربع سكان العراق تحت خط الفقر

2022/02/20 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التخطيط ،اليوم الأحد، أن نحو ربع سكان العراق يقبعون تحت خط الفقر، ولفتت إلى أن أدنى نسبة فقر في البلاد هي في إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حوار متلفز، إن نسبة الفقر تتراوح ما بين 23 -25 بالمائة، وسننفذ مسحاً جديداً قريباً للوقوف عند النسبة بالتحديد.

وأشار إلى أن النسبة ترتفع في المناطق المحررة، الى 41 بالمائة، في حين تبلغ نسبة الفقر في الجنوب 32 بالمائة، مؤكداً ان محافظة المثنى تتربع على عرش أعلى محافظة في نسبة الفقر بواقع 52 بالمائة تليها الديوانية بنسبة 49 بالمائة.

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