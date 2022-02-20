صدور حكم بالحبس المشدد لمدة سنتين بحق مدير بلدية الحلة الأسبق

2022/02/20 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الأحد، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلدية الحلة الأسبق نتيجة مخالفات مرتكبة في تنفيذ أحد العقود.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن قرار الحكم صدر على خلفية مخالفات في تنفيذ العقد المبرم بين ديوان محافظة بابل والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات لتجهيز بلدية الإسكندرية بثلاث آليات, موضحة أن عملية التجهيز تمت خلافا للمواصفات المنصوص عليها في العقد.

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