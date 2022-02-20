البيئة: تطهير اكثر من 53 بالمئة من الأراضي الملوثة بالالغام

2022/02/20 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

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قال مدير عام دائرة شؤون الألغام بوزارة البيئة، ظافر محمود خلف ،اليوم الأحد، إن نسبة التلوث بالألغام بلغت 6 مليارات متر مربع، مشيراً الى تطهير أكثر من 53%.

وأضاف ان المسوحات أظهرت مساحات جديدة ملوثة تقدر بنسبة 10%، لافتاً الى أن هناك 34 ألف ضحية مسجلة حتى الآن ، والعمل جار على تسجيل الضحايا غير المسجلين، ونتوقع ان يرتفع الرقم الى أضعاف المعلن حالياً.

وأكد تطهير أكثر من 50% من المناطق المحررة من داعش، وهي مهيأة لعودة النازحين.

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