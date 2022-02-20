تصريح رسمي عراقي حول الجولة الخامسة من الحوار السعودي الإيراني في بغداد

2022/02/20 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر العراق عن تفاؤله، الأحد، بالجولة الخامسة من الحوار السعودي الإيراني الذي تستضيفه العاصمة بغداد.

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جاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لرئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية والوفد المرافق له في بغداد.

وتناول اللقاء، بحسب بيان لمكتب الأعرجي تلقى "ناس"، نسخة منه (20 شباط 2022)، "بحث العلاقات العراقية الإيرانية وسبل تطويرها من خلال التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، حيث أكد الأعرجي، أن علاقات البلدين إستراتيجية وتأريخية، وعلينا الاستفادة من الخبرات المتراكمة بين البلدين".وأشار الأعرجي، إلى أن "التفاهم بين إيران والسعودية مهم للمنطقة والعالم، معربا عن دعم العراق لهذا التفاهم وبشكل كبير، لافتا إلى أن العراق متفائل بالجولة الخامسة من المباحثات التي ستعقد قريبا جدا على أرض بغداد السلام".

وفيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام 1975، أكد الأعرجي أن "هذه الاتفاقية مهمة، ويجب تفعيلها، بما يعود بالنفع على البلدين الجارين، مبينا أنها تحتاج إلى إجراءات قانونية من أجل تفعيلها".

من جانبه أكد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، "استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات مع العراق، خدمة لمصالح البلدين المشتركة".

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