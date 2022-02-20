2022/02/20 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أصدرت محكمة جنايات ميسان، الاحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارتكب جريمة قتل احد المواطنين بزرعه عبوة ناسفة داخل منزله.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم (حسن طراد غليم) والذي اعترف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام بحق مجرم قتل مواطن بزرع عبوة ناسفة داخل منزله) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام بحق مجرم قتل مواطن بزرع عبوة ناسفة داخل منزله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).