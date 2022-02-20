ممثل المرجع السيستاني يتفقد

2022/02/20 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

مشروع اسكان الفقراء الذي من المؤمل ان

يصل الى ثلاثة الاف دار المخصصة للفقراء

في محافظة البصرة واستمع خلال لقائه

بالملاكات العاملة

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