البنك المركزي يصدر بياناً بشأن سعر صرف الدولار في العراق

2022/02/20 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدلى البنك المركزي العراقي، الأحد، بأول تعليق في خضم تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلية ببغداد والمحافظات.وقال المركزي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن “سعر الصرف الحالي حقّق كثيرًا من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وصولًا إلى تحقيق فائض في نهاية عام 2021، ومنح …

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