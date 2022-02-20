المنافذ تعلن ضبط شحنة أجزاء منظومة مراقبة وإنذار مخالفة لشروط الاستيراد

2022/02/20 | 18:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت كوادر المنافذ الحدودية العراقية، الأحد، عدداً من الحاويات المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، إن “كوادر مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق مع مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي، تمكنت …

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