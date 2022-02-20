2022/02/20 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الاحد، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم (حسن طراد غليم)، عن جريمة قتل احد المواطنين بزرعه عبوة ناسفة داخل منزله.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “محكمة جنايات ميسان أصدرت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم (حسن طراد غليم) والذي […]

ظهرت المقالة قتل شخصا بزرع عبوة في منزله..



الاعدام بحق مجرم في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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