بورصات الخليج تتراجع مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا

2022/02/20 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الأحد، متأثرة بالتطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا والخوف من وصول الجهود الدبلوماسية لطريق مسدود.وحسب “رويترز”، نزل مؤشر البورصة السعودية 0.1 في المئة مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة ومنها سهم سابك للمغذيات الزراعية.لكن حد من تراجع المؤشر صعود سهم مصرف الراجحي الذي […]

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