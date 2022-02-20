2022/02/20 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CEHyniZmYjU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عريس الإسماعيلية يعتدي على زوجته في يوم زفافهما) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عريس الإسماعيلية يعتدي على زوجته في يوم زفافهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).