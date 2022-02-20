مسؤول أوروبي: سيكون لدى تركيا الكثير لتجنيه إذا عملت مع أوروبا في قضية الهجرة

2022/02/20 | 18:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إن تركيا “لديها الكثير لتجنيه” إذا عملت مع التكتل لوقف وصول المهاجرين من مطاراتها وشواطئها إلى جزيرة قبرص.وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس اليوم الأحد أنه “يأمل أن تظهر السلطات التركية نفس الدرجة من التعاون في الحد من وصول المهاجرين إلى قبرص كما فعلت في مساعدة اتفاق […]

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