2022/02/20 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعدام بحق مجرم لقتله أحد المواطنين بزرعه عبوة ناسفة داخل منزله في ميسان

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