2022/02/20 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي لمسؤول ايراني: نحتاج إلى إجراءات قانونية لتفعيل اتفاقية الجزائر 1975 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/20 | 18:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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