من يقف وراء تصعيد الأزمة الأكرانية ولماذا؟ - رضي السماك

2022/02/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك من نافلة القول أن الولايات المتحدة تتمتع بأكبر أمبراطورية أخطبوطية في العالم، وهي لا تمتلك وسائل وتقنيات الأكثر تطوراً في الإعلام العالمي فحسب، بل ومازالت السباقة دوماً في تطويرها، وهي بهذه الميزة فإنه لامجال لمقارنتها في هذا الميدان بغريمتها روسيا بأي حال من الأوال، وإذا كانت الوسائل الإعلامية بمختلف ضروبها هي أبرز أسلحة الحروب النفسية بين الأعداء، فإن ميزان التسلح الإعلامي بين روسيا وأميركا تمي ......





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