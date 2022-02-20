2022/02/20 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق جحا: عجبتني قوي حكاية الحمير المنتظرة المخلص.



أنت تقصد بالطبع، المظلومين الصابرين على الظلم في انتظار من يخلصهم مما هم فيه.



بدلا من الثورة وأخذ حقوقهم بأيديهم.الحمار: قصدك بحوافرهم.



الحمير، يا عم جحا ما لهاش إيدين وأصابع زي البني آدميين، يقدروا يمسكوا بيها السيف، ليدافعوا به عن أنفسهم.



أو القلم، لكي يكتبوا به شكواهم.



وكمان ما لهاش لسان يقدروا يعبروا به عن آلامهم وأوجاعهم.



هم فقط حمير، يقد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جحا والحمار وظلم الإنسان - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جحا والحمار وظلم الإنسان - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).