الاعمار تشارف على انجاز مشروع بناية مديرية طرق المرور السريع في بغداد

2022/02/20 | 19:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شارفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاحد، على انجاز وافتتاح مشروع بناية مديرية طرق المرور السريع بمنطقة اليوسفية في بغداد، بنسبة انجاز فعلية بلغت نحو 98%.وذكر المركز الاعلامي في الوزارة، ان “المساحة الكلية للمشروع تبلغ (5960)م2، وتضم البناية الرئيسة بمساحة 950م ثلاثة طوابق، فضلاً عن خمس ابنية خدمية، مخصصة لوحدة المياه والتصريف […]

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