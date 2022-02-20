2022/02/20 | 19:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحيي الأميركيون في فبراير من كل عام ذكرى رؤسائهم بتخصيص عطلة رسمية لتكريمهم تسمى "يوم الرؤساء"

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