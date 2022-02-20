خبير أمريكي: مشاكل ترامب القانونية ستجعله خطرا على الامن القومي

2022/02/20 | 19:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حذر الخبير الامريكي في معهد كوينسي جوزيف سيرينسيوني، الاحد، من أن مشاكل ترامب القانونية وحاجته الى القروض المالية يمكن ان تجعله خطرا على الامن القومي للولايات المتحدة .ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن سيرينسوني قوله إن “اسقاط شركات المحاسبة لترامب كعميل سيفجر مخاطر الأمن القومي بمقدار 10 […]

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