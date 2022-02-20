بلينكن: بايدن مستعدّ للقاء بوتين “في أي وقت وبأي صيغة” لبحث الملف الأوكراني

2022/02/20 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدّ “للقاء” نظيره الروسي فلاديمير بوتين “في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنّب حرب” في أوكرانيا.

وجدّد بلينكن التأكيد عبر شبكة “سي ان ان” أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين “تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات”.

وقال بلينكن لقناة “سي بي اس” إنه بعدما تشاور في الأيام الأخيرة مع العديد من القادة الأوروبيين، “أعلن الرئيس بايدن بوضوح بالغ أنه مستعدّ للقاء الرئيس بوتين في أي وقت وبأي صيغة”.

ويعود التواصل الأخير بين الرئيسين إلى 12 شباط/فبراير، وقد ندّد بعده الكرملين بما اعتبره هستيريا أميركية بلغت “ذروتها”.

ورفض وزير الخارجية الأميركي اتهام واشنطن بأنها تبالغ في تظهير الأزمة وجدّد تأكيده أن روسيا “على وشك” غزو أوكرانيا.



وأضاف أن بوتين “يتبع السيناريو” الذي توقعته الولايات المتحدة “بشكل شبه حرفي”.

وتابع عبر “سي ان ان” أن “كل ما نراه يشير إلى أن ذلك خطير جدًا وإلى أننا على وشك حصول غزو” معتبرًا أن بقاء القوات الروسية في بيلاروس لإجراء تدريبات عسكرية يعزز المخاوف من حصول غزو.

المصدر: AFP

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